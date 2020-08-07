Накануне президентских выборов в Беларуси перенесли футбольные матчи (видео) [ Редактировать ]
Федерация футбола Беларуси перенеcла два матча национального чемпионата, которые должны были состояться в Минске 7 и 8 августа.
Игры "Динамо-Минск" - "Смолевичи" и "Минск" - "Славия-Мозырь" перенесены на более поздний срок по "форс-мажорным обстоятельствам".
6 августа во время матча между местным "Шахтером" и брестским "Динамо" болельщики начали выкрикивать "оппозиционный" лозунг "Жыве Беларусь!" Новость подхватили оппозиционные блогеры, которые стали призывать фанатов придти на матч в Минске между "Динамо" и "Смолевичами".
Во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах. Основной день голосования назначен на воскресенье, 9 августа.
Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок. Его главных соперников Виктора Бабарико и Валерия Цепкало ЦИК снял с выборов, а против банкира Бабарико открыли уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
После отказа избирательной комиссии регистрировать оппонентов Лукашенко в Беларуси прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с ОМОНом. Были задержаны несколько сотен человек.
24 июля Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил об опасности уличных протестов и призвал не допустить массовых беспорядков. Несколько дней спустя под Минском задержали 33 наемников частной военной кампании "Вагнера". Украина намерена добиться их экстрадиции.
4 августа Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда боевиков на юг страны.
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Подробности о задержанных пока не приводятся. Напомним, что 9 августа состоятся выборы президента Беларуси
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