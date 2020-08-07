Водяной смерч "захватил" курорт (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 7 августа, в Италии, на пляже острова Сицилии бушевал водяной смерч. Видео природного явления опубликовали очевидцы в соцсетях.
Водяной смерч вышел из моря на пляж и поднял в воздух большое количество песка. Это вызвало панику среди отдыхающих.
Смерч не нанес существенного ущерба.
#SevereWeather 📹 Espectacular manga marina en Sicilia, #Italia.— tiempo.com (@TiempoCom) August 6, 2020
Estas impresionantes imágenes fueron grabadas ayer en #Cefalù, donde el torbellino 🌪️ consiguió penetrar unos metros en tierra. pic.twitter.com/HK6Razsyjc
Uragano a #Cefalu in provincia di #palermo pic.twitter.com/j3Z2UbwrsC— Daniele Di Gregoli (@Danieledigre) August 5, 2020
Sicilia, Italia 🇮🇹— El Curandero (@curandero_el) August 6, 2020
Manga marina en el sitio turístico de #Cefalú#Sicilia #Italiapic.twitter.com/PlPhjSCUUQ
Tromba d'água assustou banhistas na região de Cefalù na Itália, reparem que as pessoas não tem a noção do perigo e espera a tromba d'água chegar para depois correr.— Universo News1👽 (@UniversoNews1) August 6, 2020
Créditos: Geral Notícias #TrombaMarina #WaterSpout #Cefalu #Italy pic.twitter.com/AnOGJmXoxc
Читайте также, в Стамбуле зафиксировали водяной смерч. Природное явление произошло после сильного дождя в городе.
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