В пятницу, 7 августа, в Италии, на пляже острова Сицилии бушевал водяной смерч. Видео природного явления опубликовали очевидцы в соцсетях.

Водяной смерч вышел из моря на пляж и поднял в воздух большое количество песка. Это вызвало панику среди отдыхающих.

Смерч не нанес существенного ущерба.

#SevereWeather 📹 Espectacular manga marina en Sicilia, #Italia.



Estas impresionantes imágenes fueron grabadas ayer en #Cefalù, donde el torbellino 🌪️ consiguió penetrar unos metros en tierra. pic.twitter.com/HK6Razsyjc — tiempo.com (@TiempoCom) August 6, 2020

Tromba d'água assustou banhistas na região de Cefalù na Itália, reparem que as pessoas não tem a noção do perigo e espera a tromba d'água chegar para depois correr.

Créditos: Geral Notícias #TrombaMarina #WaterSpout #Cefalu #Italy pic.twitter.com/AnOGJmXoxc — Universo News1👽 (@UniversoNews1) August 6, 2020

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