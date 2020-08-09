Facebook закликали видалити сторінки із запереченням Голокосту [ Редактировать ]
Флешмоб від "Клеймс конференс". Рух, який займається допомогою тим, хто пережив Голокост, звернувся до в'язнів концтаборів і гетто, щоб ті записували звернення до глави Facebook Марка Цукерберга. Вони просять його видалити сторінки із запереченням Голокосту. Чим може закінчитися війна із соцмережею - дізнавався Антон Готліб.
Єва Шлосс, жертва Голокосту:
Дорогий Марк, мене звуть Єва Шлосс. Народилася у Відні. Я і мої родичі тікали від нацистів у Голландію, та були схоплені і відправлені в Освенцим. Вижили тільки я і мама. Усі інші члени сім'ї загинули. І це не можна заперечувати. Будь ласка, видаліть із фейсбук-сторінки тих, хто заперечує Голокост.
Єва не просто жертва Голокосту - вона зведена сестра Анни Франк, чий щоденник став, мабуть, найвідомішим свідченням тих подій. Кампанія так і називається "не заперечуйте це". Ті, що вижили після страшних подій, повсюдно записують звернення до глави найбільшої в світі соціальної мережі Марка Цукерберга. Вони вимагають від нього видалити сторінки тих, хто заперечує Катастрофу. У Фейсбуці таких - безліч.
Шломо Гур, глава ізраїльського відділення "Клеймс Конференс":
Такі дописи і сторінки це фактично розпалювання ненависті. І до тих, хто вижив під час Голокосту, і до євреїв загалом. Ті, хто ставить "уподобайки" чи поширює таку інформацію - пропагують антисемітизм. Мені здається, це суперечить всім правилам існування соцмереж - дозволити розміщувати такий контент.
Утім, на думку Цукерберга, це зовсім не суперечить нормам співтовариства, як часто пишуть у Фейсбуці. У відповідь на звернення "Клеймс Конференс" він повідомив: люди, які викладають подібне, якщо й помиляються, то ненавмисне.
А забороняти щось - означатиме йти проти свободи слова. І це при тому, що за публікацію світлини з оголеними сідницями або вживання деяких слів можна надовго бути заблокованим. "Клеймс Конференс" вирішила більше не звертатися до Цукерберга - нехай це роблять ті, чиє існування і страждання заперечують на сторінках, які він відмовляється видаляти.
Давид Таубкін, пережив Голокост:
События были настолько неординарными, что отлично сохранились в моей памяти. Я помню цвет неба, в тот день, когда город бомбили, помню треугольники немецких самолетов, которые разнесли город.
Він пам'ятає все, як німецькі танки увійшли в Мінськ на шостий день війни, тамтешнє гетто, де зникла більшість його родичів, утеча, зустріч із батьком після війни. Заперечувати Голокост, каже Давид,- все одно, що заперечувати його самого.
Заперечення Голокосту в багатьох країнах - кримінальний злочин. До прикладу, британський науковець Девід Ірвінґ, відсидів за це три роки в австрійській в'язниці. Крім цього, він став вигнанцем у науковій спільноті та й взагалі в цивілізованому суспільстві. Приблизно того ж домагається і "Клеймс Конференс": щоб заперечення жахливого геноциду, злочинів, у яких немає терміну давності, стало нарешті для Facebook порушенням норм співтовариства.
по теме
Facebook впервые удалил публикацию Трампа
Удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News
В Facebook появились официальные музыкальные видео
Начиная с этих выходных, Facebook добавляет официальные музыкальные видео на свою платформу
Сексуальный атлас: Тина Кароль поразила подписчиков новыми снимками
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, удивила поклонников новыми снимками в сети
Статки власника Facebook Марка Цукерберга рекордно зросли
Від початку року, капітал Цукерберга виріс на 22 мільярди доларів США. Відтак американський підприємець приєднався до клубу найзаможніших людей планети
Дональд Трамп заборонив TikТok та WeChat в США
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що обмежує роботу популярної соцмережі Tiktok та месенджера WeChat на території країни