Флешмоб від "Клеймс конференс". Рух, який займається допомогою тим, хто пережив Голокост, звернувся до в'язнів концтаборів і гетто, щоб ті записували звернення до глави Facebook Марка Цукерберга. Вони просять його видалити сторінки із запереченням Голокосту. Чим може закінчитися війна із соцмережею - дізнавався Антон Готліб.

Єва Шлосс, жертва Голокосту:

Дорогий Марк, мене звуть Єва Шлосс. Народилася у Відні. Я і мої родичі тікали від нацистів у Голландію, та були схоплені і відправлені в Освенцим. Вижили тільки я і мама. Усі інші члени сім'ї загинули. І це не можна заперечувати. Будь ласка, видаліть із фейсбук-сторінки тих, хто заперечує Голокост.

Єва не просто жертва Голокосту - вона зведена сестра Анни Франк, чий щоденник став, мабуть, найвідомішим свідченням тих подій. Кампанія так і називається "не заперечуйте це". Ті, що вижили після страшних подій, повсюдно записують звернення до глави найбільшої в світі соціальної мережі Марка Цукерберга. Вони вимагають від нього видалити сторінки тих, хто заперечує Катастрофу. У Фейсбуці таких - безліч.

Шломо Гур, глава ізраїльського відділення "Клеймс Конференс":

Такі дописи і сторінки це фактично розпалювання ненависті. І до тих, хто вижив під час Голокосту, і до євреїв загалом. Ті, хто ставить "уподобайки" чи поширює таку інформацію - пропагують антисемітизм. Мені здається, це суперечить всім правилам існування соцмереж - дозволити розміщувати такий контент.

Утім, на думку Цукерберга, це зовсім не суперечить нормам співтовариства, як часто пишуть у Фейсбуці. У відповідь на звернення "Клеймс Конференс" він повідомив: люди, які викладають подібне, якщо й помиляються, то ненавмисне.

А забороняти щось - означатиме йти проти свободи слова. І це при тому, що за публікацію світлини з оголеними сідницями або вживання деяких слів можна надовго бути заблокованим. "Клеймс Конференс" вирішила більше не звертатися до Цукерберга - нехай це роблять ті, чиє існування і страждання заперечують на сторінках, які він відмовляється видаляти.

Давид Таубкін, пережив Голокост:

События были настолько неординарными, что отлично сохранились в моей памяти. Я помню цвет неба, в тот день, когда город бомбили, помню треугольники немецких самолетов, которые разнесли город.

Він пам'ятає все, як німецькі танки увійшли в Мінськ на шостий день війни, тамтешнє гетто, де зникла більшість його родичів, утеча, зустріч із батьком після війни. Заперечувати Голокост, каже Давид,- все одно, що заперечувати його самого.

Заперечення Голокосту в багатьох країнах - кримінальний злочин. До прикладу, британський науковець Девід Ірвінґ, відсидів за це три роки в австрійській в'язниці. Крім цього, він став вигнанцем у науковій спільноті та й взагалі в цивілізованому суспільстві. Приблизно того ж домагається і "Клеймс Конференс": щоб заперечення жахливого геноциду, злочинів, у яких немає терміну давності, стало нарешті для Facebook порушенням норм співтовариства.