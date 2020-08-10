В Індонезії прокинувся вулкан [ Редактировать ]
В Індонезії активізувався вулкан Синабунг, що на острові Суматра. За останні три дні він двічі викидав стовпи диму. Сьогодні хмара попелу піднялася вгору на понад два кілометри, засипавши довколишні села.
Осадом вкрило будинки, машини та врожай на полях. До вулкана заборонено підходити ближче, як на три кілометри. Синабунг регулярно нагадує про себе із 2010 року. До того вогнедишна гора спала чотири століття.
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