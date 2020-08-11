Провести позачерговий саміт через ситуацію в Білорусі - закликала Євросоюз Польща. Чи готові у Брюсселі збирати лідерів із цього питання і як ЄС загалом відреагував на події в Мінську - розкаже Олена Абрамович.

Час скликати саміт лідерів ЄС терміново! Польща несе відповідальність за своїх найближчих сусідів написав польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у листі до очільників Європейської Ради та Єврокомісії.

Проте наразі Євроінституції офіційно - на літніх канікулах. Найближчий саміт запланований на кінець вересня. І поки що лідери ЄС обмежуються лише засудливими заявами.

Заява глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї:

"Ніч виборів відзначилася непропорційним і неприйнятним державним насильством проти мирних активістів. Повідомляють, що один громадянин загинув, багато поранених. Ми засуджуємо насильство і вимагаємо негайно звільнити всіх заарештованих минулої ночі".

Через соцмережі - засудили насильство щодо демонстрантів і очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель. Заклики до влади Білорусі не застосовувати силу опублікували президенти Литви, Латвії, Польщі та МЗС Естонії. І тоді як президенти Росії, Казахстану та Китаю привітали Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, ніхто з європейських лідерів із цим не квапиться. Навпаки - в їхніх заявах йдеться про недовіру до результатів голосування. Особливо жорстка критика пролунала від Німеччини.

Штеффен Зайберт, речник німецького уряду:

Вибори не відповідали мінімальним демократичним стандартам. Шкода, що керівництво Мінська не виконало прохання ЄС про допуск спостерігачів від організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Та публічні засудження і висловлення "глибокого занепокоєння", поки що, єдиний інструмент у руках Євросоюзу. Залежно від розвитку ситуації, на вересневому саміті лідери ЄС можуть спробувати посилити санкції проти Білорусі. Проте угорський прем'єр Віктор Орбан ще в червні заявляв - він не підтримує обмежень проти Лукашенка. А для таких рішень потрібна згода всіх без винятку країн ЄС. Тож вплинути на ситуацію Євросоюзу буде складно, пишуть брюссельські ЗМІ.

"Олександр Лукашенко, колишній голова колгоспу, який керував Білоруссю залізним кулаком від 1994 року, щойно створив Європі ще одну масштабну зовнішньополітичну проблему".

Західні медіа порівнюють проведення виборів у Білорусі з методами, які застосовує Північна Корея. Лукашенка знову і знову називають "останнім диктатором Європи", який невпинно придушує інакомислення. А білоруська діаспора в Брюсселі збирається на акції протесту в Єврокварталі, щоб єврочиновники швидше вийшли з відпусток і втрутилися в ситуацію.