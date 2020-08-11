Во вторник, 11 августа, в Министерстве здравоохранения Ливана заявили о том, что число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171 человека. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Еще не менее 30 человек числятся пропавшими без вести.

Более пяти тысяч человек были ранены.

Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.

Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.

Позже в Ливане озвучили версии трагедии.