Взрыв в Бейруте: число жертв возросло [ Редактировать ]
Во вторник, 11 августа, в Министерстве здравоохранения Ливана заявили о том, что число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171 человека. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Еще не менее 30 человек числятся пропавшими без вести.
Более пяти тысяч человек были ранены.
Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.
Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.
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