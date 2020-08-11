Готуйся до опалення влітку. Вже восени цілі міста вчергове ризикують не розпочати опалювальний сезон вчасно. Усе через мільярдні борги тепловиків перед НАК "Нафтогазом". А точніше штрафи, які нарахував газовий монополіст.

Чи можна вирішити проблему - розбиралися наші кореспонденти.

114 мільярдів гривень - така загальна сума боргів учасників газового ринку, за підрахунками експертів. Причому, майже половина - заборгованість тепловиків - котелень та теплоцентралей, які є постачальниками населення. Від ситуації з боргами залежить можливість виникнення "опалювальної" кризи", коли без тепла у мороз залишаються цілі міста. Проблеми заборгованості тепловиків стали тягарем і для місцевих бюджетів.

Ярослав Рябошук, заступник виконавчого директора асоціації міст України:

Опалювальний сезон нам вдається розпочати і його успішно закінчувати тільки завдяки тому, що з місцевих бюджетів виділяються величезні дотації комунальним підприємствам. В цьому році у нас дуже складна ситуація. Державний бюджет, культурне слово, - вилучив, забрав з місцевих бюджетів - майже 10 мільярдів гривень у фонд COVID-19.

Микола Логвінов, директор ОКП "Миколаївоблтеплоенерго":

НАКу нравится получать сверхприбыль. Я это понимаю. Фактически, мы расчитались за 16-18 год. Мы готовы сейчас платить 18-19. Источник погашения, кроме как идти в местный орган власти у меня нет. Но. Это дурь. Это настолько большая глупость, что мы вытягиваем деньги из местных бюджетов, а не тратим их на развитие.

На сьогодні, тепловики не мають жодної можливості розрахуватись з оптовим постачальником газу. Не допомогла і система так званих спеціальних розрахунків, коли кошти розподіляються між учасниками ринку автоматично.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Очень много долгов фиктивных и просто придуманных. Это пени, штрафы, небалансы. Очень много непонятных решений от "Нафтогаза", которые приводят к накоплению этих долгов. Отопительный сезон на гране срыва, если не будет решения по долгам.

Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації Роботодавців України:

Ми розуміємо, що платоспроможність наших громадян - вкрай низька. Якщо ми сьогодні отримаємо другу хвилю COVID-19, галузь взагалі буде банкрутом. Це, фактично, мова йде про тисячі підприємств. І сьогодні галузь потребує термінового, фактичного втручання держави. Достатньо навіть зробити корекцію з точки зору нарахування штрафів й пені.

Вирішення проблеми боргів запропоновано в законопроекті №3800-1, який зареєстрований в липні групою депутатів майже з усіх фракцій. Він може стримати збільшення тарифів для населення в цьому опалювальному сезоні, кажуть експерти. Крім того, не вимагає додаткових витрат з бюджету.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Это списание и реструктуризация долгов. Это реалистичный и осуществимый подход. Тем более, уже есть разработанный законопроект 3800-1. Так что, если мы хотим войти нормально в этот отопительный сезон - необходимо снять эту долговую проблему. Причем, списание должно быть от скважины до конечного потребителя - по всей цепочке поставки газа.

Представники теплопостачальних компаній звернулись до народних депутатів з проханням розглянути в Верховній раді та ухвалити законопроект 3800-1, якнайшвидше, щоби вчасно розпочати опалювальний сезон та не допустити зростання тарифів для населення.