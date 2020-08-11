COVID-19 у світі: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
Напередодні у світі на коронавірус захворіли ще 211 тисяч людей. Загальне число інфікувань - 20 мільйонів 250 тисяч. Померли - 738 тисяч. Найбільше нових випадків зараження - в Індії, США і Бразилії. Також складна ситуація у Росії, Колумбії, Аргентині, на Філіппінах та у Мексиці.
по теме
Туризм в умовах карантину: які країни відкриті для українців
Угорщина, Словаччина та Чехія - поповнили перелік країн, які Україна вважає безпечними для подорожей. Міністерство охорони здоров'я оновило список "червоної" та "зеленої" зон
Львівщина лідирує за кількістю хворих на СOVID-19: як дотримуються карантину в області
В регіоні офіційно підтверджено 11 тисяч хворих від початку пандемії. Із них більше, ніж тисяча перебувають в стаціонарах
У Берліні діти повернулися за парти
Після кількамісячних канікул у школах відновили навчання. Учні повноцінно відвідують заняття. Утім, є певні правила: усі повинні носити захисні маски
Коронавірус в Україні: оновлені дані про стан у країні
Станом на ранок в Україні підтверджено 1008 нових заражень на COVID-19. За минулу добу від ускладнень вірусної інфекції 25 пацієнтів померли
Коронавірус у світі: кількість заражень зростає
У світі від коронавірусу померли майже 730 тисяч людей. Одужали 12 мільйонів. Країнами з найбільшим поширенням недуги залишаються США, Бразилія, Індія, Росія