Напередодні у світі на коронавірус захворіли ще 211 тисяч людей. Загальне число інфікувань - 20 мільйонів 250 тисяч. Померли - 738 тисяч. Найбільше нових випадків зараження - в Індії, США і Бразилії. Також складна ситуація у Росії, Колумбії, Аргентині, на Філіппінах та у Мексиці.