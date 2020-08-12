На фронті зафіксували ворожий обстріл [ Редактировать ]
Минулої доби на фронті зафіксували один ворожий обстріл. Неподалік Мар'їнки окупанти стріляли з підствольного гранатомета. Втрат серед армійців немає. Наші захисники вогонь у відповідь - не відкривали.
У прифронтовому районі сапери розмінували понад 7 гектарів території й передали на знешкодження майже півтори сотні боєприпасів.
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