Минулої доби на фронті зафіксували один ворожий обстріл. Неподалік Мар'їнки окупанти стріляли з підствольного гранатомета. Втрат серед армійців немає. Наші захисники вогонь у відповідь - не відкривали.

У прифронтовому районі сапери розмінували понад 7 гектарів території й передали на знешкодження майже півтори сотні боєприпасів.