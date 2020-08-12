COVID-19 повернувся у Нову Зеландію [ Редактировать ]
У Новій Зеландії після ста двох днів без коронавірусу - знову з'явилися хворі на СOVID. Це родина з Окленда - четверо людей. Місто закрили на в'їзд. Не працюють кафе, бари, ресторани, деякі підприємства. В інших регіонах закликають громадян суворіше дотримуватися безпечної дистанції. Подекуди містяни кинулися до супермаркетів запасатися продуктами на випадок нової хвилі епідемії.
Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії:
Ми перевіряємо, з ким контактували інфіковані. В Окленді до п'ятниці запроваджено третій рівень карантинних обмежень. Ми закликаємо містян залишатися вдома, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
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