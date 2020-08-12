У Новій Зеландії після ста двох днів без коронавірусу - знову з'явилися хворі на СOVID. Це родина з Окленда - четверо людей. Місто закрили на в'їзд. Не працюють кафе, бари, ресторани, деякі підприємства. В інших регіонах закликають громадян суворіше дотримуватися безпечної дистанції. Подекуди містяни кинулися до супермаркетів запасатися продуктами на випадок нової хвилі епідемії.

Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії: