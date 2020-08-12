В Киеве вспыхнула многоэтажка (видео) [ Редактировать ]
В Киеве горит многоэтажка/ Фото: kievtime.com
В среду, 12 августа, в Киеве вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном доме на улице Курчатова.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
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Причины возгорания и информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы писали о том, что в киевской многоэтажке произошел пожар. Также сообщалось, что в центре Запорожья девушка сожгла себя заживо.
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