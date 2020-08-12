Дев'ятьох українців - затримали під час протестів у Білорусі цієї ночі. Їх уже випустили. Також під час сутичок - силовики побили українського фотокореспондента. Про це повідомили в МЗС України у відповідь на запит "Суспільного".

Загалом упродовж трьох днів мітингів заарештовано понад шість тисяч людей. За останню добу близько тисячі. Протестували в 25 населених пунктах.

Напередодні ж у Мінську зіткнення силовиків та невдоволених результатами виборів - тривали до пізньої ночі. ОМОН не шкодує проти мітингарів ні палиць, ні гумових куль, застосовує сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Кількасот пікетників - заблокували проспект Рокосовського, щоб завадити руху автозаків. Громада почала збирати гроші на підтримку затриманих - вже є мільйон доларів.

Ними планують оплатити штрафи заарештованих активістів та допомогти з лікуванням поранених. Скільки людей потрапило до лікарень за минулу ніч - наразі невідомо.