У Білорусі на акціях протесту затримали дев'ятьох українців [ Редактировать ]
Дев'ятьох українців - затримали під час протестів у Білорусі цієї ночі. Їх уже випустили. Також під час сутичок - силовики побили українського фотокореспондента. Про це повідомили в МЗС України у відповідь на запит "Суспільного".
Загалом упродовж трьох днів мітингів заарештовано понад шість тисяч людей. За останню добу близько тисячі. Протестували в 25 населених пунктах.
Напередодні ж у Мінську зіткнення силовиків та невдоволених результатами виборів - тривали до пізньої ночі. ОМОН не шкодує проти мітингарів ні палиць, ні гумових куль, застосовує сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Кількасот пікетників - заблокували проспект Рокосовського, щоб завадити руху автозаків. Громада почала збирати гроші на підтримку затриманих - вже є мільйон доларів.
Ними планують оплатити штрафи заарештованих активістів та допомогти з лікуванням поранених. Скільки людей потрапило до лікарень за минулу ніч - наразі невідомо.
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