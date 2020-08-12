У Бразилії горять ліси Амазонії. Нарахували понад 10 тисяч осередків пожеж. Про це повідомляє Reuters. Сотні військових і надзвичайників за допомогою спецтехніки намагаються локалізувати займання.

Втім, президент Бразилії Жаїр Болсонару заявляє пожеж у лісах Амазонії майже не залишилося. Хоча місцеві дослідники запевняють - у серпні ситуація навпаки погіршилася, а число осередків і далі стрімко зростає.

А екозахисники причиною займань називають - незаконне вирубування лісів.