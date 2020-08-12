У Бразилії палають ліси Амазонії: нарахували 10 тисяч осередків пожеж [ Редактировать ]
У Бразилії горять ліси Амазонії. Нарахували понад 10 тисяч осередків пожеж. Про це повідомляє Reuters. Сотні військових і надзвичайників за допомогою спецтехніки намагаються локалізувати займання.
Втім, президент Бразилії Жаїр Болсонару заявляє пожеж у лісах Амазонії майже не залишилося. Хоча місцеві дослідники запевняють - у серпні ситуація навпаки погіршилася, а число осередків і далі стрімко зростає.
А екозахисники причиною займань називають - незаконне вирубування лісів.
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