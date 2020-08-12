Вибух у Лівані: рятувальники підтвердили загибель 171 людини [ Редактировать ]
171 загиблий від вибухів у бейрутському порту. Це останні дані від ліванського МОЗу. 30 людей досі шукають. Понад тиждень тому там злетіли в повітря майже три тисячі тонн селітри.
За даними "Ройтерз", про небезпеку такого зберігання президента та прем'єра тамтешні спецслужби застерігали давно. Вже кілька днів у Бейруті не припиняються протести.
Містяни звинувачують владу в недбальстві, що призвела до трагедії. Минулу ніч мітингарі зібралися під парламентом, розвели багаття та жбурляли в поліцію каміння.
У сутичках чимало поранених. Крім того, в країні знову фіксують спалах коронавірусу.
по теме
У Лівані протестувальники захопили Міністерство закордонних справ
Протестувальники в ліванському Бейруті захопили міністерство закордонних справ країни і оголосили будівлю "штаб-квартирою революції". Штурм очолили колишні військові
Трагедія у Лівані: рятувальники продовжують шукати постраждалих та загиблих
Вибух зрівняв із землею більшу частину порту Бейрута - тут був епіцентр вибуху. Вранці і вдень рятувальники продовжували шукати постраждалих та загиблих. Більшість жертв - саме працівники порту, декого ударною хвилею знесло в море
Вибух у Бейруті: у повітря злетіли три тисячі тон конфіскованої селітри
У Вищій раді оборони Лівану заявили, що майже три тисячі тонн селітри, які вибухнули, належали росіянину. Спочатку небезпечний вантаж зберігався на його кораблі - без дотримання належних заходів безпеки
Взрыв в Бейруте: число жертв возросло
Во вторник, 11 августа, в Министерстве здравоохранения Ливана заявили о том, что число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось
У США вибухом пошкодило житлові будинки
Щонайменше одна людина загинула, троє поранені. Пошкоджені кілька житлових будинків, повідомляє "Вашингтон Пост"