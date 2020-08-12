171 загиблий від вибухів у бейрутському порту. Це останні дані від ліванського МОЗу. 30 людей досі шукають. Понад тиждень тому там злетіли в повітря майже три тисячі тонн селітри.

За даними "Ройтерз", про небезпеку такого зберігання президента та прем'єра тамтешні спецслужби застерігали давно. Вже кілька днів у Бейруті не припиняються протести.

Містяни звинувачують владу в недбальстві, що призвела до трагедії. Минулу ніч мітингарі зібралися під парламентом, розвели багаття та жбурляли в поліцію каміння.

У сутичках чимало поранених. Крім того, в країні знову фіксують спалах коронавірусу.