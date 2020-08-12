Без кредиту довіри. На Заході скептично поставилися до російської вакцини проти коронавірусу. Свої сумніви щодо препарату "Гамковідвак"озвучили фахівці з Німеччини. Також його розкритикували в Білому домі - за неналежно проведені випробування.

У ВООЗ заявили, що ефективність розчину ще треба перевірити. Напередодні в Росії повідомили про створення першої у світі вакцини проти коронавірусної інфекції. Препарат тестували на 38 піддослідних.

У них виявили 144 побічних ефекти. У реєстраційному посвідченні зазначено, що захисна здатність антитіл наразі невідома. Про тривалість дії ін'єкції - так само даних немає.

Клінічних досліджень з вивчення епідемічної ефективності - не проводили.