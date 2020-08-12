Коронавірус на Запоріжжі: як "зелений регіон" виконує правила карантину [ Редактировать ]
Тим, що ефективної вакцини досі немає, українців, схоже, налякати складно. Захисні маски у нас часто носять під носом, на підборідді, а то й узагалі відмовляються їх вдягати. Це типова ситуація навіть для регіонів із так званої "червоної" зони. Що вже й говорити про "зелену".
Як дотримуються карантину у відносно благополучному Запоріжжі - бачив Сергій Бордюжа.
Сейчас оденем, сейчас, секундочку. Я только что кушала.
Саме так зазвичай виправдовуються продавчині на місцевих ринках. Вгледівши камеру, маски тут одягають, наче за командою. Зізнаються - бояться перевірок.
Галина, продавчиня:
Нету маски, значит штраф 17 тысяч. А где мне брать штраф, если я вот стою. Стою целый день, торговли нету. Где брать штраф.
Захисні екрани на ринках не скрізь. Та й покупці - не дисципліновані.
Я не испугалась. Я для себя это сделала. Для себя. Просто так бы, то откуда я приехала - это обязательно. А здесь как-то расслабон и я из машины вышла, вас увидела, вспомнила, что я ж не права.
Жінки за прилавками хоч і вдягають маски, також переконані - коронавірус не такий уже й страшний, як про нього кажуть.
Ірина, продавчиня на ринку:
Я еще ни одного человека, ни умершего, ни заболевшего не видела. У меня сваха в ритуальном агентстве работает. Вот за все это время ни одного человека не было похороненного с этим диагнозом.
А от головний санітарний лікар області оптимізму запоріжців не поділяє. Каже - регіон хоч і в зеленій зоні, та кількість хворих на COVID-19 щодня збільшується.
Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:
У нас, напомню, 45 человек всего лечатся в условиях стационара. И 213 лечатся на дому. Но, тем не менее, не у всех проходит лечение, течение заболевания в легкой или бессимптомной форме. У нас в пассиве 22 летальных случая.
Маскового режиму намагаються дотримуватись хіба що в мережевих супермаркетах - констатують лікарі.
Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:
Чего, к сожалению нельзя сказать о маленьких частных предприятиях, маленьких магазинчиках, об учреждениях общественного питания, об учреждениях досуга, ночных барах, дискотеках.
Контролювати дотримання правил карантину в Запоріжжі все ж таки намагаються. Рейдами.
Мобильная группа по Вознесеновскому району по соблюдению карантинных мероприятий.
Та зазвичай обмежуються лише попередженнями. Втім, дедалі частіше в інтернеті з'являється відео, коли в людей не витримують нерви. Просте прохання вдягнути маску закінчується або - бійкою.
Або скандалами. Як це днями сталося в літаку, що прямував у Туреччину. Тоді з борту зняли кількох пасажирів без масок.
Чи не єдині, хто сьогодні стовідсотково дотримується маскового режиму, так це грабіжники.
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