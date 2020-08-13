Найдорожчу медичну маску - за півтора мільйона доларів - створили в Ізраїлі. Виготовили її на замовлення одного китайського підприємця з білого золота і оздобили понад трьома тисячами діамантів. Важить така захисна пов'язка майже 300 грамів. Головна вимога замовника була, щоб маска стала найдорожчою у світі.

Ісаак Леві, власник ювелірної фірми: