В Ізраїлі зробили медичну маску із золота та діамантів [ Редактировать ]
Найдорожчу медичну маску - за півтора мільйона доларів - створили в Ізраїлі. Виготовили її на замовлення одного китайського підприємця з білого золота і оздобили понад трьома тисячами діамантів. Важить така захисна пов'язка майже 300 грамів. Головна вимога замовника була, щоб маска стала найдорожчою у світі.
Ісаак Леві, власник ювелірної фірми:
Я радий, що це замовлення забезпечило роботою наших працівників в умовах коронакризи. Звісно, за кошти неможливо купити всього, втім, якщо покупець бажає мати найдорожчу маску та привертати увагу перехожих, ми готові допомогти.
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