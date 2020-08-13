У світі коронавірус виявили у майже 21 мільйона людей. Одужали 13 з половиною мільйонів. Померли понад 750 тисяч. За останню добу заразилися 285 тисяч.

Трійка антилідерів незмінна. Це США, Бразилія та Індія. Україна на 32 місці.