В Индонезии "зайца" выкинули из самолета (видео) [ Редактировать ]
Сотрудники индонезийской авиакомпании вытащили безбилетного пассажира из воздушного судна.
Об этом сообщается на Twitter.
По информации, члены экипажа с полицейскими вышвырнули мужчину из самолета, бросают его на асфальт и тащат по земле.
Отмечается, что инцидент произошел в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.
Man is removed from a Citilink ATR after illegally entering the aircraft at Raden Intan II Airport in Indonesia. https://t.co/9aYW3U73UM pic.twitter.com/yVn4OD7hJn— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) August 12, 2020
Читайте также, в Германии самолет "повис" на диспетчерской башне аэропорта. Двум пассажирам самолета удалось выжить, однако они получили травмы.
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