Сотрудники индонезийской авиакомпании вытащили безбилетного пассажира из воздушного судна.

Об этом сообщается на Twitter.

По информации, члены экипажа с полицейскими вышвырнули мужчину из самолета, бросают его на асфальт и тащат по земле.

Отмечается, что инцидент произошел в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.

Man is removed from a Citilink ATR after illegally entering the aircraft at Raden Intan II Airport in Indonesia. https://t.co/9aYW3U73UM pic.twitter.com/yVn4OD7hJn