Естонія вирішила депортувати 12 українських робітників - за порушення режиму самоізоляції. Лідирують українці і серед депортованих торік іноземців із Німеччини.

А в ЄС вони посіли третє місце за кількістю серед нелегальних мігрантів. За що висилають наших співвітчизників із ЄС і якими шляхами вони туди потрапляють - розкаже Олена Абрамович.

Спецрейс із України зі ста сімдесятьма сезонними робітниками на борту прибув до Естонії три тижні тому. Естонським фермерам коштувало чималих зусиль привезти закордонних працівників під час карантину. Урядові директиви, які забороняли в'їзд заробітчанам з-поза меж ЄС, скасували лише на початку липня.

Вахур Тоніссо, представник асоціації фермерів Естонії:

Це, звісно, дуже допомагає, бо ми 4 місяці шукали людей в Естонії на цю роботу. Проте естонці не хочуть працювати у хлівах, доїти корів чи збирати ягоди в полі. Тож у нас немає іншого виходу, як привозити українців.

Та в міністерстві сільського господарства Естонії були незадоволені появою заробітчан. Там переконані - під час коронакризи на робочих місцях мають бути місцеві працівники.

Арво Аллер, міністр сільського господарства Естонії:

Ми досі в ситуації, коли естонці працюють на тих самих фермах разом з українцями - і ми не можемо їх відділити. І в такій ситуації ми ризикуємо здоров'ям наших людей.

Усіх українців почали ретельно перевіряти. Ще в аеропорту їм зробили тести на коронавірус, і троє людей мали позитивний результат. Потім були численні перевірки дотримання двотижневої самоізоляції. Поліція відвідала 71 адресу і, як результат виявила 46 порушень.

Фермери запевняли, що українці не працювали на полях, а облаштовували свої житлові приміщення. Та контролери наполягли - перевірені об'єкти не можна вважати житловими.

Ромет Сормус, голова естонської палати сільського господарства та торгівлі:

Найсумніше в цій історії те, що про правила повідомляли підприємства, і я не думаю, що хтось із них навмисно зловживав цими вимогами. Прикро, що працівники потрапили під таку особливу точкову перевірку і, по суті, несправедливу.

Як наслідок 12 українців висилають з Естонії. Вони мають залишити країну до півночі п'ятниці. Фермери збираються звернутися до суду. А місцеві ЗМІ пишуть про новий етап так званої "полуничної війни" між владою та підприємцями.

Айвар Хундімягі, заступник головного редактора газети Äripäev:

Ці люди насправді здорові, що робить рішення про депортацію ще більш абсурдним. Це радше схоже на каральні заходи з боку держави щодо тих, хто наважився протестувати проти плану уряду із встановлення жорсткіших перешкод для використання робочої сили мігрантів і в'їзду в країну.

Потрапили до трійки лідерів із нелегальної міграції українці й у загальноєвропейському рейтингу. За даними Євростату, торік на території ЄС виявили понад 600 тисяч нелегалів. Громадян України серед них 40 тисяч. Це третє місце попереду Афганістан та Марокко.

І поки що це лише статистика і гучні заголовки. Проте незабаром ситуація може загрожувати втратою безвізу. Адже сплеск нелегальної міграції це одна з причин, через яку Брюссель може ухвалити таке рішення.