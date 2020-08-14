Кадровий голод у школах Львівщини. Нікому навчати дітей інформатики, фізкультури, навіть української мови. Через низьку зарплатню освітяни звільняються, їдуть шукати кращої долі за кордоном. Хто вчитиме дітей, якщо вони таки підуть цього року у школу - дізнавалася Христина Гашенко.

Вчителів англійської мови, образотворчого мистецтва, фізики - і ще цілий список тих, кого чекають у львівських школах. Усього в місті та області бракує три сотні освітян.

Це Роман Герасим - директор однієї з львівських шкіл. Сьогодні він не тільки керівник освітнього закладу, а й майстер. Разом із помічниками готують школу до нового навчального року.

Коридори пофарбовані, класи вимиті, але навчати в них - нікому. У школі вкрай бракує викладачів фізики, інформатики, молодших класів та асистента. Шукати ніде. Єдиний порятунок - студенти.

Роман Герасим, директор львівської міської школи № 48:

Cтудента дуже легко навчити, якщо дитина є толкова, абсолютно ніяких складностей немає. Мало того ще легше молодого студента навчити ніж перевчити глибоко досвідченого учителя.

Одна з причин, чому вчителі залишають роботу, низька зарплата. Молодий педагог після закінчення універистету отримує трохи більше як чотири тисячі гривень. На ці гроші не прожити, розповідає Ірина Стегура. Жінка 7 років пропрацювала вчителькою початкових класів. Утім улюблену роботу таки залишила. Сьогодні вона успішний перукар-стиліст.

Ірина Стегура, перукар-стиліст:

Я вважаю так: перше - ти виконуєш роботу, яку любиш, ти виконуєш роботу, яка потрібна суспільству, а третє - ти за це отримуєш гроші. Це є 3 слони на якому стоїть твій успіх. І коли я це отримала я вважала себе щасливою.

Втім грошей навіть і на мінімальну зарплату нині бракує. Із держбюджету педагогам виділили трохи більше як мільярд гривень. Цього - мало, кажуть у міськраді.

Зоряна Довганик, начальниця управління освіти Львівської міськради:

Цього року місто нам дало 105 мільйонів, але бачимо що у нас є недофінансування до кінця року 25 мільйонів ми будемо потребувати для того щоб повністю щоб розрахуватись із вчителями.

Нестача вчителів однозначно позначиться на якості знань учнів, впевнені в обласній профспілці освітян.

Марія Яцейко, голова Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України:

Діти не отримають тої підготовки, яка би мала бути. В результаті буде, ясно, що нижчий якісний показник. Діти не отримають тих згань, які би за програмним матеріалом вони мали б отримати.

Щоб залучити педагогів до роботи в школі, у міністерстві освіти запланували молодим вчителям наприкінці року виплачувати додатково по 21 тисячі гривень. Утім через карантин - грошей вкотре забракло.