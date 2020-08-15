Литва и Эстония отказались покупать электроэнергию в Беларуси [ Редактировать ]
Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС. Пресс-службы президента Литвы объяснила бойкот не массовыми протестами в Республике против фальсификаций на выборах, а деятельностью России.
Россия стремится к разделению Европы и мира на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, таких, как дезинформация, исторический ревизионизм, ввод в эксплуатацию небезопасной Белорусской АЭС в Островце. Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС.
Президент Эстонии в свою очередь поддержала инициативу Литвы начать дискуссию о ситуации в Беларуси после выборов на высшем уровне Европейского союза. Она поддержала созыв внеочередной сессии Европейского совета для обсуждения этого вопроса.
Напомним, что Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт", входящий в Росатом". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года.
Ранее сообщалось, что Лукашенко запретил силовикам бить лежачих, поскольку "мы все-таки славяне", а Евросоюз решил ввести санкции против Беларуси.
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