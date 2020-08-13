Президенты Польши и Литвы согласовали совместные действия по Беларуси на фоне протестов после выборов президента. Они подготовили "план из трех пунктов".

Об этом сообщает "Польское радио".

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Региональный план для Беларуси включает прекращение насилия, освобождение задержанных лиц и начало переговоров "круглого стола" между представителями власти и гражданами. Польша и Литва также адресовала предложения участия в этом посредничестве другим партнерам.

"Мы готовы поддержать реализацию такого трипунктного плана", - заявил глава кабинета президента Польши.

Он отметил, что использование этой инициативы - это внутреннее решение Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны заявил, что Беларуси необходимо мирное урегулирование внутренней политической ситуации.

"Если эту инициативу воспримут негативно, то останутся все другие альтернативы, которые сейчас обсуждают в Литве и в Европейском союзе. Я говорю также о санкциях на национальном и евросоюзном уровнях", - заявил Науседа.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).

Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики.