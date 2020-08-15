Роман Тодер видав книгу про закарпатську горянську гастрономію [ Редактировать ]
Щойно вийшла книга про закарпатську горянську гастрономію - "Висока" кухня, або в горах їстимуть добре". Її автор - Роман Тодер, уродженець Закарпаття, дипломат, історик, він протягом п’яти років навчався у Сорбонні (Ecole Pratique des Hautes Etudes), працював у США, Італії, Франції.
Роман із дитинства захоплюється гастрономією та історією Закарпаття, протягом багатьох років у вільний від роботи час збирав матеріали, відтак ця праця - історія і майбутнє Закарпаття крізь традиції харчування.
У книзі описана історія формування закарпатської горянської гастрономії від ХІІІ ст. і до нашого часу, показано нерозривний зв’язок між харчуванням і господарюванням. Описані ключові принципи та характеристика кухні закарпатських горян. Тут йдеться про серцевину автентичної горянської гастрономії в історичному контексті.
Видання має дві частини. Перша присвячена історії впливів (або опору впливам) на формування горянської гастрономії від XIII ст. до наших днів. Друга - про сутність гастрономії, її зв’язок із теруаром, про її закономірності, основні знакові продукти.
Що таке "вплив" для закарпатської гастрономії? З чим саксонці прибули на Закарпаття? Як позначилася міграція волохів на гастрономії? Яким чином італійські тенденції дісталися нашого краю і в чому вони полягали? Що змінилося і яким було харчування в наших горах під владою Трансільванського князівства? Звідки дув французький придворний вітер? Які зміни принесли із собою австрійські та німецькі колоністи? Якою насправді була кухня Австро-Угорщини? Що змінилося на столах при чехах, угорцях та під час радянського періоду на Закарпатті? З чим наш край увійшов у XXI століття і що чекає наше харчування завтра? А ще - як впливала на гастрономію праця "на пана" і мандри до чужих країв на заробітки? Що означає працювати на своєму "дарабі"? Якими були прадавні способи приготування їжі? А які поширені колись продукти ми нині майже забули? Що вважати зразком горянської гастрономії? Це лише частина запитань, відповіді на які читач знаходить у книзі.
У "Високій кухні" - багато історії, проте вона якраз демонструє, як рухатися далі. Адже унікальна закарпатська гастрономія має що запропонувати сучасності. Зі сторінок видання дізнаємося про місцеву гастрономію, культуру, менталітет, історію, а також починаємо розуміти місце нашої гастрономії у світових процесах.
Ця книга цікава широкій аудиторії. Усім, хто цікавиться історією, автентикою, переосмисленням гастрономії. Кухарям, рестораторам, гастрокритикам, гідам, митцям, підприємцям... І всім, кому небайдуже до власного харчування.
У автора є сподівання, що його праця допоможе багатьом краще осягнути власний скарб, горянську кухню, і втілити її автентичність і корисність у щоденному житті.
Раніше повідомлялося, що українські політики розповіли про свої гастрономічні уподобання, а Флоренція очолила список кращих гастрономічних столиць Європи.
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