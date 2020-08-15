Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил свою главную цель - сохранение независимого и стабильного государства. Об этом он сказал на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны страны, пишет БелТА.

"У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", - сказал он.

"Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что Президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно… Не дождетесь!" - подчеркнул Лукашенко.

Также он высказался об идее выстроить людскую цепь "неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

"Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек", - говорит Лукашенко.

Лукашенко поручил силовым ведомствам "категорически не допустить подобных действий".

"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада... Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", - добавил Лукашенко.

Кроме того, он подписал указ указ №309 "О полномочиях Правительства Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента. Этим указом Лукашенко поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета Министров.

В связи со сложением правительством полномочий перед вновь избранным Президентом согласно ч.3 ст.106 Конституции Беларуси и в соответствии с ч.11 этой статьи и пунктом 7 ст.84 Конституции глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета Министров путем издания Президентом правовых актов о назначении на указанные должности.

Указом устанавливается, что в новый состав Совета Министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Напомним, ранее между Лукашенео и Путитым состоялся телефонный разговор касаемо ситуации в Беларуси. Во время телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что все проблемы в Беларуи будут скоро урегулированы.

Как мы ранее сообщали, Лукашенко заявил о готовности России помочь при первом запросе. Стоит отметить, что МИД Украины поддержал позицию ЕС касаемо выборов в Беларуси.

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Ранее, в Киеве женщины вышли на акцию в поддержку белорусов.