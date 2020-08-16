За сутки в столице лабораторно подтвердили 146 больных COVID-19.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве за весь период эпидемии зафиксировали 10538 случаев коронавирусной инфекции. 3380 человек выздоровели (7 из них – за минувшие сутки). Двое киевлян погибли.

Отмечается, что среди заболевших:

85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

50 мужчин, возрастом от 20 до 82 лет;

7 детей – от 1 до 13 лет.

Известно, что наибольшее число инфицированных находятся в Соломенском районе (26 человек), Деснянском районе (24 случая) и в Голосеевском районе (20 пациентов).



Фото: КГГА

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