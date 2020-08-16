В Киеве уменьшилось количество зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице лабораторно подтвердили 146 больных COVID-19.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве за весь период эпидемии зафиксировали 10538 случаев коронавирусной инфекции. 3380 человек выздоровели (7 из них – за минувшие сутки). Двое киевлян погибли.
Отмечается, что среди заболевших:
- 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 50 мужчин, возрастом от 20 до 82 лет;
- 7 детей – от 1 до 13 лет.
Известно, что наибольшее число инфицированных находятся в Соломенском районе (26 человек), Деснянском районе (24 случая) и в Голосеевском районе (20 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали 1637 новых случаев заболевания коронавирусом. В 5 регионах наблюдается наихудшая ситуация.
по теме
В Киеве увеличивается заболеваемость коронавирусом
Количество инфицированных перевалило за 10100 человек
В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом
Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы страдают больше всего
В Киеве уменьшилась заболеваемость коронавирусом
Количество инфицированных перевалило за 9500 человек
В Киеве увеличился прирост коронавируса
В столице зафиксировали 8662 случаев COVID-19