В Бресте из СИЗО начали отпускать первых задержанных протестующих. Об этом сообщает TUT.by.

Как сообщает издание, на свободе уже первый задержанный у которого истекал срок в 72 часа задержания.

По данным издания, под зданием СИЗО, люди продолжают стоять в ожидании, что теперь и их родных будут выпускать.

Стоит отметить, что родственники, представители общественности и СМИ ранее уже пытались попасть в СИЗО № 7,где находятся задержанные, но к ним выходил начальник изолятора, который заявлял о готовности к его обороне, если люди попытаются ворваться в СИЗО.

Напомним, что в Минске проходит самая массовая акция со времен независимой Беларуси, в ней приняли участия более 200 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Минске прошел митинг сторонников Лукашенко. А ранее Лукашенко назвал свою главную цель.

Читайте также, в Офисе Президента Украины отреагировали на заявления Лукашенко.

Ранее, в Гомеле похоронили погибшего активиста, который погиб в результате действий ОМОНа.

