В понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей, где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях. Об этом пишет БелТА.

Как утверждается, Лукашенко доложили, что в целом заводы работают.

Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим.

Напомним, ранее между Лукашенео и Путитым состоялся телефонный разговор касаемо ситуации в Беларуси. Во время телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что все проблемы в Беларуи будут скоро урегулированы.

Как мы ранее сообщали, Лукашенко заявил о готовности России помочь при первом запросе. Стоит отметить, что МИД Украины поддержал позицию ЕС касаемо выборов в Беларуси.

Читайте также, в Украину вернулись задержанные в Беларуси волонтеры, которых задержали 12 августа, когда они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу. Им грозил тюремный срок от 3 до 8 лет.

Ранее, в Киеве женщины вышли на акцию в поддержку белорусов.