Літак з гуманітарною допомогою від України сьогодні вилетів до Бейрута. На борту - найнеобхідніше: лікарські засоби, вироби медичного призначення та пшеничне борошно. Саме про такий вантаж просила влада Лівану.

Також до постраждалого міста вирушили українські рятувальники. Загальна сума допомоги складає майже 8,5 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету.

Ігор Осташ, посол України в Лівані: