Україна відправила літак з гуманітарною допомогою до Лівану [ Редактировать ]
Літак з гуманітарною допомогою від України сьогодні вилетів до Бейрута. На борту - найнеобхідніше: лікарські засоби, вироби медичного призначення та пшеничне борошно. Саме про такий вантаж просила влада Лівану.
Також до постраждалого міста вирушили українські рятувальники. Загальна сума допомоги складає майже 8,5 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету.
Ігор Осташ, посол України в Лівані:
Ми маємо понад 4 000 українських ліванських сімей в Лівані і, на жаль, десь понад 20 сімей постраждало у цій страшній трагедії. Я буду супроводжувати від імені міністерства закордонних справ цей вантаж до Бейруту і я сподіваюся, що все буде добре і нас чекають уже в Бейруті представники міністерства оборони Лівану, тому що саме міністерство оборони Лівану буде далі поширювати наш благодійний вантаж.
по теме
Десятки українців звернулися по допомогу у Бейруті
Наслідки вибуху в Бейруті разом з Ліваном долає увесь світ. Якої допомоги потребують постраждалі українці?
Украина отправит Ливану гуманитарную помощь
Власти страны оценили ущерб в 3-5 млрд долларов
У Дніпрі в багатоквартирному будинку спалахнула пожежа
Вогонь охопив триповерховий будинок - раніше там був дитячий садок
"Просили борща и предлагали выйти замуж": откровенное интервью со стюардессой
Я никогда не планировала и даже больше - не мечтала быть стюардессой, хотя жила возле аэропорта "Жуляны"