В українських воїнів, які навіть у святкові дні боронять державну незалежність на фронті, доба минула відносно спокійно. Від російських найманців було кілька провокацій неподалік Авдіївки та Зайцевого. А біля Мар'їнки - бойовики облаштовують позиції з напрямку Олександрівки. Наші ж захисники не зважають на провокації ворога та повністю дотримуються режиму тиші. Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Руслан Смєщук.

Степове сонце сідає за обрій. На окопи та бліндажі насувається ніч. Воїни готуються до найважчого чергування. Адже попри сучасне тепловізійне обладнання - ця пора доби потребує підвищеної пильності.

В ночнике так дуже й не видно, тому саме більше на слух слухаем.

Особливо в одну з найнебезпечніших ночей фронтового календаря.

Ніч незалежності, тобто ніч на передових позиціях перед святом Дня Незалежності зазвичай видається дуже напруженою. Адже бойовики збільшують і кількість обстрілів і калібри. Принаймні так було в останні роки війни.

Такі обстріли тут називають просто - привітання. Андрій на фронті від початку війни. Більшість Днів Незалежності із чотирнадцятого року він "святкує" в окопах. І "привітань" вогнем і залізом від бойовиків він дістав достатньо.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Починалося стрілецьке озброєння, потім великокаліберні кулемети, гранатомети, автоматичні гранатомети. Ну і закінчуючи 152 мм ствольною артилерією, гучно вітали.

Ніч минає спокійно й тихо. Жодного пострілу. Схоже, що саме тиша нервує армійців.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Багато перемир'їв було, але такого я ще не пам'ятаю. Є поодинокі постріли, інженерної роботи. Ну вибухи окопних снарядів. А наразі в режимі очікування. Особисто я нічого доброго від цього не очікую. Постійно чекаєш не знаючи чого.

Лишень якоїсь миті біля окопів бойовиків здіймається пожежа. Чому - незрозуміло - бою не було. Можливо, розгорілася трава, яка тліла ще від денного підриву окопних мін. А потім настає ранок.

А це вже Краматорськ. Тут, як і в десятках фронтових та прифронтових містах і селищах, відзначають День незалежності. Часто теж із військовою технікою на вулицях. Це особливо надихає дітей. Адже сьогодні броня у їхній повній владі.

Техника супер! Плюс еще разрешают по ней лазить и внутрь. Ага и еще новые виды транспорта, БТР, супер.

Ну а для тих, хто пам'ятає жахи окупації - цей день особливий.

Павло, житель Краматорська:

У меня гордость за то, что мы Украина! За то, что мы живем в свобоной Украине. За то, что здесь прогнали сепаров, от которых мы тут натерпелись в 14 году. И я счастлив, что я живу в Украине.

А ось у фронтовій Авдіївці, на поки що непідконтрольну територію запустили повітряні кульки в кольорах національного прапору та листівки зі зверненнями до патріотів в окупації.