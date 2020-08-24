В центре Киева проходит "Марш защитников Украины" (фото, видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 августа, из парка Шевченко начался марш ветеранов войны на Донбассе, который пройдет по центру украинской столицы.
В шествии принимают участие десятки тысяч участников боевых действий, активистов различных политсил и горожан. Участники марша сформировали 48 колонн, впереди идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, а также получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.
Колонна направилась от парка Тараса Шевченко в сторону Крещатика и Майдана Независимости. Марш был анонсирован "Национальным корпусом", который призывал принять участие в нем всех желающих.
Марш проходит без партийных лозунгов и символики. Большинство участников марша в камуфляжной форме, люди несут государственные, красно-черные флаги, также есть единичные государственные флаги Беларуси. Время от времени они скандируют "Слава Украине".
На Крещатике участников марша ждут сотни людей с флагами и цветами.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский пообещал пышный военный парад после возвращения Донбасса и Крыма.
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