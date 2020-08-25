Кім Чен Ин перебуває в комі - розвідка Південної Кореї [ Редактировать ]
Кім Чен Ин, найімовірніше, перебуває в комі. Таку інформацію передає розвідка Південної Кореї. За її даними, країною нині фактично керує сестра диктатора Кім Йо Чжон. А нещодавні світлини з президентом КНДР - архівні. Цього року Кім Чен Ин з'являвся на публіці кілька разів.
Та у квітні пішов поголос про нібито смерть північнокорейського лідера через невдалу операцію на серці. Однак офіційний Пхеньян ці чутки спростував.
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