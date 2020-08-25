17 августа в ходе брифинга директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экономический эффект от работы НАБУ в I полугодии 2020 составил более 1,5 млрд грн. Однако в официальном ответе на журналистский запрос НАБУ указывает другую сумму, более чем вдвое меньшую от заявленной Сытником: только 689 млн грн. Сообщает Обозреватель.

Заявление директора НАБУ Артема Сытника о том, что экономический эффект от работы его ведомства в I полугодии 2020 составил более 1,5 млрд грн, не соответствует действительности. В ответе на запрос издания "ДС" о поступлении указанной суммы в государственный бюджет Украины в помесячном разрезе и по статьям поступлений (от реализации имущества, средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений и т.д.) НАБУ сообщило, что на самом деле бюджет от их деятельности получил существенно меньшую от заявленной Сытником сумму.

"За I полугодие 2020 возмещенных убытков более 689 млн грн, из которых 1,95 млн грн возмещено добровольно лицами в ходе досудебного расследования, более 82 млн грн уплачено средств предприятием и на более 605 млн грн погашена третьими лицами задолженность, возникшая при совершении уголовного преступления , - говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов. Таким образом, заявление директора НАБУ о 1,5 млрд грн экономического эффекта от деятельности ведомства не соответствует действительности. Также в ответе на журналистский запрос НАБУ так и не дало ответа на конкретный вопрос - по каким именно статьям в помесячном разрезе Антикоррупционное бюро перечисляло средства в государственный бюджет.

Напомним, что сейчас в НАБУ работает 653 работника, из них 245 детективов, а ежегодный бюджет на содержание НАБУ составляет 1,038 млрд грн.