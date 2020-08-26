Обнародован рейтинг крупнейших импортеров газа в Украине. Отечественная компания ООО "Газ Ком Трейд" вошла в ТОП-5 крупнейших импортеров топлива, с общим объемом импорта - 263 млн куб м газа. Об этом сообщает издание Цензор.нет.



За последние полгода импортный газ из Европы получали примерно 40 компаний. Без учета объема государственной компании НАК "Нафтогаза", “частники” приобрели у европейцев 3,2 млрд куб м газа.



Согласно опубликованному рейтингу, частные компании-импортеры превысили объемы газовых поставок государственной компании как по реверсу, так и по-виртуальному газу.



Отметим, что на первую пятерку крупнейших частных импортеров пришлось 70% всего поставленного из ЕС газа.