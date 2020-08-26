Спроба третя. І нарешті бодай трохи успішна. Сьогодні вдалося підняти і поставити на кіль багатостраждальний "Делфі" в Одесі.

І хоча танкер і досі у воді на міському пляжі, але вже принаймні не лежить, а стоїть. Наступний етап - фахівці мають оглянути "Делфі". А прибрати планують до початку сезону штормів.

Я нагадаю, історія "незворушного та непідйомного" танкера перетворилася на сумну епопею. "Делфі", з якого періодично витікала нафта, лежав біля одеського узбережжя майже рік. Цього літа судно намагалися підняти двічі. І обидві спроби були невдалими.