В Одесі підняли скандальний танкер "Делфі" [ Редактировать ]
Спроба третя. І нарешті бодай трохи успішна. Сьогодні вдалося підняти і поставити на кіль багатостраждальний "Делфі" в Одесі.
І хоча танкер і досі у воді на міському пляжі, але вже принаймні не лежить, а стоїть. Наступний етап - фахівці мають оглянути "Делфі". А прибрати планують до початку сезону штормів.
Я нагадаю, історія "незворушного та непідйомного" танкера перетворилася на сумну епопею. "Делфі", з якого періодично витікала нафта, лежав біля одеського узбережжя майже рік. Цього літа судно намагалися підняти двічі. І обидві спроби були невдалими.
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