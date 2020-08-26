Ринкові відносини за своїми правилами. Регіональні газові компанії опублікували ціну кубічного метра газу. І хоча у більшості вона однакова, є одне "але". НАК "Нафтогаз" виставив ціну нижче. Чого вартує така "знижка" від газового монополіста? Давайте подивимося.

Ринок газу - відкрили; ціни - відпустили у вільне плавання.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Цена на украинской бирже от 4 до 4 с половиной тысяч.

Цю суму постачальники і беруть за основу. Принаймні, більшість. Минулого тижня газзбути по всій країні виставили оновлені ціни на газ. У більшості компаній - вартість палива однакова - 4 гривні 49 копійок за кубометр. Та є винятки.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

НАК "Нафтогаз" Украины, как монополист, монопольно единолично, без какой либо привязки говорит: "А я готов продавать газ по 3,24. Причем продавать конечным потребителям.

Чому з'явився такий "атракціон небаченої щедрості"? Як довго він триватиме? І, головне, скільки коштуватиме газ уже наступного місяця?

Світлана Тимофіївна, пенсіонерка:

От зараз я сплачую, в цьому місяці я сплатила десь 15 гривень.

Це влітку. А восени, з початком опалювального сезону, Світлана Тимофіївна платитиме...

Світлана Тимофіївна, пенсіонерка:

От мені приходить платьожка, я дивлюся скільки треба заплатити. До півтори тисячі буває. Не просто дорого, а дуже дорого.

Ціна на газ в Україні постійно коливається, бо залежить насамперед від вартості палива на Європейських хабах та українській біржі. На них і орієнтуються газзбути. Та нещодавно на ринку з`явився гравець, який і правила, і ціну хоче диктувати. Приміром, у серпні НАК "Нафтогаз" планує продавати газ споживачам майже на 30 відсотків дешевше. Втім, це ненадовго, переконують експерти.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

А это знаете, вот как наркодиллер работает? Первая доза - бесплатно. То есть, я вам в августе поставляю там по 3,24. Я вам в сентябре поставляю по 3,50 например. То есть собрав людей, понимая, что они там никуда не денутся, они говорят: "О, ребят. Извините, рынок. Поэтому я буду продавать также как продают облгазы".

Ще одна причина "знижки" - бажання монополізувати ринок. Тепер у "Нафтогазі" хочуть ще й постачати газ. Тим самим, витіснити з ринку інших гравців.

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

Априори, они такую экономику поставок там в последующие периоды, просто обеспечить не могут. По-сути речь идет о том, что "Нефтегаз" предлагает на 20 процентов дешевле будет предлагать газ, чем это может сделать любой трейдер, априори.

Але попереду - опалювальний сезон, тож ціна палива буде зростати.

Андрій Мизовець, президент асоціації "Газові трейдери України":

Ціна зросте, але це не буде шалене зростання в декілька разів, як це бувало в попередні роки. А якщо не буде значних коливань валюти, валютних курсів, то мені здається ціна близько 6-7 гривень за куб.

Чи справедливі ціни від "Нафтогазу", чи не є це демпінгом та спробою монополізувати ринок? - запит із цими питаннями ми надіслали до нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг.