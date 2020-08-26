Уряд підвищив зарплати бюджетникам. Так, посадові оклади збільшили через підвищення мінімальної заробітної плати. Вона за планами Кабміну з першого вересня становитиме п"ять тисяч гривень. Утім, як зазначає лідер партії Простих людей Сергій Каплін, збільшення мінімальної зарплати без контролю над цінами призведе до інфляції та знищення малого бізнесу. Адже мінімальну планку зарплатні підвищили також і для підприємців.

Сергій Каплін, лідер партії Простих людей: