Збільшення мінімальної зарплати призведе до знищення малого бізнесу - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Уряд підвищив зарплати бюджетникам. Так, посадові оклади збільшили через підвищення мінімальної заробітної плати. Вона за планами Кабміну з першого вересня становитиме п"ять тисяч гривень. Утім, як зазначає лідер партії Простих людей Сергій Каплін, збільшення мінімальної зарплати без контролю над цінами призведе до інфляції та знищення малого бізнесу. Адже мінімальну планку зарплатні підвищили також і для підприємців.
Сергій Каплін, лідер партії Простих людей:
Перше й найголовніше - відразу встановити суворий контроль над ціноутворенням на основні продукти, які споживають прості люди - це крупи, це хліб і звичайно тариф, друге - переглянути порядок формування прожиткового мінімума і зробити його реальним і потім вже відповідно до цього прожиткового мінімуму підвищувати мінімальну заробітну плату, також треба подумати про малий бізнес, і ввести обіцяні для всього малого бізнесу податкові канікули аби компенсувати втрати від росту фонду оплати праці.
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