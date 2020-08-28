За минувшие сутки количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась на 251 человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Больший прирост инфицированных в столице Украины был зафиксирован лишь однажды, 23 августа, когда COVID-19 диагностировали у 307 человек.

27 августа от коронавируса в Киеве умерли 9 человек. Это абсолютный рекорд. Предыдущим максимальным показателем было 7 смертей, о которых сообщалось 22 августа. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян.

На сегодня в столице Украина уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 4 070 жителей Киева уже выздоровели.

Среди новых заболевших:

139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет;

5 девочек от 3 до 16 лет;

6 мальчиков от 1 года до 16 лет.

Заболели, в том числе и 10 медиков. В больницы столицы вчера попали 47 пациентов. Кличко сообщил о росте в последние дни числа больных коронавирусом, требующих госпитализации.

На сегодняшний день в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев.

Как сообщали "Подробности", в Украине установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. 27 августа COVID-19 был диагностирован у 2 438 человек.