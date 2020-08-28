В Киеве эпидемия коронавируса установила новый рекорд [ Редактировать ]
За минувшие сутки количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась на 251 человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Больший прирост инфицированных в столице Украины был зафиксирован лишь однажды, 23 августа, когда COVID-19 диагностировали у 307 человек.
27 августа от коронавируса в Киеве умерли 9 человек. Это абсолютный рекорд. Предыдущим максимальным показателем было 7 смертей, о которых сообщалось 22 августа. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян.
На сегодня в столице Украина уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 4 070 жителей Киева уже выздоровели.
Среди новых заболевших:
- 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет;
- 5 девочек от 3 до 16 лет;
- 6 мальчиков от 1 года до 16 лет.
Заболели, в том числе и 10 медиков. В больницы столицы вчера попали 47 пациентов. Кличко сообщил о росте в последние дни числа больных коронавирусом, требующих госпитализации.
На сегодняшний день в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев.
Как сообщали "Подробности", в Украине установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. 27 августа COVID-19 был диагностирован у 2 438 человек.
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