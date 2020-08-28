Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, стороны обменялись мнениями относительно эпидемической ситуации. Президент поблагодарил за достигнутую договоренность о будущих поставках вакцины, когда она будет изготовлена. Он также отметил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас.

Отмечается, что в ходе разговора был также сделан акцент на подготовке к 22-му Саммиту Украина - ЕС, который должен состояться 1 октября в Брюсселе.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский просит европейских лидеров назвать шаги для вступления Украины в ЕС.