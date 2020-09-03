Агентка не лише на екрані! Американська актриса Марісоль Ніколс шокувала загал зізнанням, що протягом шести років працює агентом під прикриттям.

Чим саме займається жінка у Федеральному бюро розслідувань?

В екранному житті Марісоль Нікольс після цих кадрів пролунало б: "Стоп! Знято". Але затримання, зброя, наживка - це не елементи чергової ролі американської актриси, а таємниця, яку жінка берегла шість років - саме стільки часу зірка працює агентом під прикриттям.

Усе почалося з бажання увійти в роль для роботи в детективних фільмах. Для цього Марісоль іноді їздила разом із правоохоронцями на розслідування вбивств та затримання злочинців.

Марісоль Ніколс, акторка:

Коли я почала вивчати проблему торгівлі людьми та дитячих борделів, мене ледь не знудило. Я не могла спати. І подумала: "мені потрібно підвищити обізнаність в суспільстві, щоб люди знали, що відбувається, і робили з цим щось".

Марісоль зізнається: коли їй було 11, сама стала жертвою насильства. А вже 2014 року жінка заснувала організацію "Фонд за вільний від рабства світ". Для виступу на конференції акторка зв'язалася з колишнім агентом, який працює над злочинами проти дитячого сексуального рабства. За кілька місяців він запросив її стати свідком операції із затримання на Гаїті. Там і відбувався дебют Марісоль - агента поліції.

Марісоль Ніколс, акторка:

Коли ми були в "засідці", один із поліціянтів сказав: "Слухай, ти можеш говорити голосом маленької дитини?". Я відповіла: "Гадаю, можу..." І він передав мені слухавку.

Правоохоронці ловлять педофілів за допомогою різних сайтів, мобільних додатків і чатів, куди ті виставляють фейкові оголошення. На одному з таких порталів Марісоль залишила повідомлення: "Сьогодні ввечері дуже потрібно, щоб хтось виховав мою дитину". Кодове слово "виховав" у середовищі педофілів означає "секс". Лише за добу відгукнулися 30 людей, які чітко зрозуміли сенс оголошення.

За шість років у бюро розслідувань Марісоль була і мамою-сутинеркою, і дівчинкою-підлітком. Як це вдавалося 46-річній жінці? За допомогою тих самих додатків. Тепер продюсери з Каліфорнії планують створити на основі історії зірки-шпигунки телевізійний серіал, де головну роль може зіграти сама Ніколс.

Сказати, що я дуже схвильована цим майбутнім проектом, - нічого не сказати. Дві мої пристрасті злилися в одну. Справді, мрія здійснилася.

Актриса вже планує свої наступні операції. Сподівається, деякі відбудуться за кордоном.