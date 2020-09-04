Поблизу порту Бейрута знайшли гігантську партію селітри [ Редактировать ]
Поблизу порту Бейрута виявили чергову велику партію селітри. Обсяг знахідки майже вдвічі перевищує той, що вибухнув у серпні. Про це повідомляє Reuters.
Нагадаємо, минулого місяця у Бейруті рвонув склад аміачної селітри - через порушення правил зберігання. Вибух забрав 190 життів, ще 6 тисяч поранені. Місто й досі відбудовується після серпневої трагедії.
по теме
Україна відправила до Бейруту літак із ліками та борошном
Саме про такий вантаж просила влада Лівану. Також у постраждале місто відрядили українських рятувальників. Загальна сума допомоги становить майже 8,5 гривень із резервного фонду держбюджету
У Лівані дві тисячі лікарів залишилися без роботи
Більш як двом десяткам шпиталів необхідна термінова фінансова допомога. Крім того, частина фахівців виїжджає на роботу за кордон
У Лівані волонтери організували пошук загублених домашніх тварин
Майже два тижні минуло від катастрофічного вибуху у Бейруті. У місті розбирають завали та заново налагоджують життя. Свою лепту вносить у цю справу волонтерське об'єднання, що рятує домашніх тварин
Біля берегів Японії затонуло судно з екіпажем
Катастрофа сталася поблизу японських островів Амамі Осіма, де вирує тайфун "Майсак"
Масштабні пожежі не вщухають на Луганщині
Правоохоронці намагаються встановити чи був це підпал, адже вогонь з'явився у кількох різних місцях майже одночасно