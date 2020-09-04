Поблизу порту Бейрута виявили чергову велику партію селітри. Обсяг знахідки майже вдвічі перевищує той, що вибухнув у серпні. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, минулого місяця у Бейруті рвонув склад аміачної селітри - через порушення правил зберігання. Вибух забрав 190 життів, ще 6 тисяч поранені. Місто й досі відбудовується після серпневої трагедії.