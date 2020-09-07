Чиновники пообіцяли людям, що діти підуть в школу уже з наступного понеділка

Карантинне зонування вже багато тижнів є причиною масових протестів. Мешканці "червоних" міст виходять на мітинги і вимагають скасувати суворі обмеження. А влада подекуди у період місцевих виборів - намагається підігравати народним настроям.

Сьогодні в містечку Костополі на Рівненщині - на мітинг вийшли батьки. Вимагають, аби їхні діти нарешті сіли за парти. Чи почули їх чиновники, знає Сніжана Сидорук.

Кирило та Тимур - другокласники. У школі діти не були ще з березня.

Кирило Захарчук, другокласник:

За друзями за вчителькою, за всім. За класом. За всім заскучав.

Хлопці зібрали ранці і з мамами прийшли під стіни райдержадміністрації. Сьогодні тут мітингують батьки.

Алла Закарчук, мама другокласника:

Півроку немає навчання. Дитина хоче в школу. Батьки, як сидять, наприклад, вдома - добре, а кому треба ходити на роботу? В мене мала сидять вдома - садочки закриті, дитя сидить другий клас вдома - школа закрита. Шо робити?

На пікет прийшло понад дві сотні батьків. Вони проти дистанційного навчання. Люди переконані - так освіту не здобудеш. Нарікають - не у всіх діток гаджети є, а подекуди навіть інтернету нема.

Раїса Ткач, жителька Костополя, мама двох учнів:

Дайте нашим дітям можливість вчиться! Вони мають законне конституційне право. Якщо дистанційно - то має це буть організоване державою настільки, щоб діти дійсно могли вчитеся. У нас один телефон на два учні.

Наталія Шершун, жителька с. Вигин, мама двох учнів:

В мене в хаті не ловить мобільний зв'язок. Про інтернет мови взагалі може не йти. Мені, щоб діткам завантажити ті самі завдання, чи зареєструватись в тому класрумі чи на вайбер прийняти завдання домашні - мені просто треба сідати на велосипед і так об'їздити навколишні поля.

Люди написали звернення до влади: вимагають від влади посадити їхніх дітей за парти. За це підписалися майже дві тисячі батьків.

Якщо вимоги не будуть виконані - батьки масово відмовляються від дистанційного навчання.

Чиновники виправдовуються - школи не можуть відкрити, бо район вже майже місяць як в "червоній зоні". Щоправда, запевняють - школи готові прийняти дітей хоч завтра.

Олександр Коваль, голова Костопільської районної державної адміністрації:

Ми зараз закупили усі необхідні засоби індивідуального захисту для вчителів - це щитки. Власне зараз і термометри докупляємо.

Чиновники пообіцяли людям, що діти підуть в школу уже з наступного понеділка. Запевняють - медики дають оптимістичний прогноз. Лише за минулий тиждень із місцевої лікарні виписало одинадцять недужих. Нині у медзакладі від ковіду лікуються лише 37 недужих.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації:

За останні 14 днів 220 випадків на сто тисяч населення. Це індекс інцедентності, який дозволяє нам думати про те, що ймовірніше всього, якщо не буде іншого спалаху виявлено, Костопільський район перейде в помаранчеву зону.

Теж мітингували, школярі від сьогодні пішли на вимушені канікули. Триватимуть вони два тижні.