Знову на дистанційні уроки. Після тижня навчання майже в кожній області - чи окремий клас, чи всю школу або дитсадок - знову закривають на карантин.

Приміром, на Київщині аж 14 шкіл перевели в онлайн-формат роботи. Схожа ситуація й у Львові. Там у двох школах виявили коронавірус у помічника вчителя і школяра, в результаті учні, які контактували з хворими, навчатимуться - дистанційно.

А в тих, хто навчається традиційно, свої проблеми. Батьки школярів скаржаться на "карантинне" харчування. Що із ним не так? Наша Ксенія Барвіненко влаштувала рейд навчальними закладами столиці.

Підгнилий банан і булка зі шматком завітреного сиру. Фото шкільного обіду учня 132 школи сколихнуло батьківські части. Така ж "біда" з обідами сталася і в 236 школі столиці.

Навчальні заклади через карантин спростили меню, утім ніхто і передбачити не міг, що настільки. Тож ми вирішили перевірити, як працюють навчальні заклади в умовах епідемії, та чим годують дітей.

Дев'ята ранку, спальний район Позняки. Тут поміж новобудов розташована - Слов'янська гімназія. Школа завжди була переповнена, адже район щільно забудовують, а от нові навчальні заклади зводять із меншим завзяттям. Першого вересня тут з'явились майже 300 першачків.

Олександра, мама першокласника:

Они заходят в школу в масках, антисептики присутствуют, у них у всех ну и в классе, они моют руки с мылом, антисептиками пользуются, в масках они заходят и выходят. Каждое утро нас предупреждают, что мы обязаны измерять температуру утром. Если у ребенка есть 37 или симптомы, то нужно оставаться дома, это проговаривается ежедневно учителем каждый день.

У студентів також стежать за дотриманням протикоронавірусних норм.

Анна, студентка:

У нас змішана форма навчання, у нас лекції дистанційно в конференції в Zoom, а практика та семінари в аудититоріях, на вході у нас проводиться термоскринінг, в аудиторіях є розмітка для дистанції на вході у нас дезінфікуючі засоби. На семінарах ми сидимо одному, заходимо обов'язково в масках в кожен корпус, звісно термоскринінг, дезінфектори.

А що з харчуванням? У школі.....

Анастасія, мама першокласника:

С едой еще четкого понятия, как оно будет, еще нет. Наша учитель даже нам говорила, что желательно приносить ланч-боксы со своей едой. Я так и делаю, я даю свою еду.

Олександра, мама першокласника:

Ребенок звонит на переменке, и рассказывает что мама тут такие вкусные мягкие булочки, вкусный чай, у нас такого дома нет, так что довольны.

А от в університеті - майже нічого не змінилось.

Марина, студентка:

Существенно ничего не поменялось, единственное, что нас на кассе сейчас встречает девушка в маске, а так столики стоят в том же порядке. Единственное, что добавили, дезінфектори на столі.

"Біду з обідами", про яку ми розповідали на початку сюжету також виправили. Батьки добилися від чиновників, щоб їхніх дітей годували смачними, а головне свіжими і здоровими стравами.