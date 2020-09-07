Газони понад усе. Прогулянка парком у Харкові - завершилася для місцевих студентів - вибитими зубами та синцями. Їх відлупцювали охоронці парку за те, що молоді люди сіли відпочити на траві.

Однокурсники потерпілих влаштували акцію протесту. Вимагають покарати кривдників та дозволити відпочивати у місцях, які для цього, власне, і призначені. Світлана Шекера знає подробиці.

Париж, Брюсель, Берлін - студенти вільно відпочивають у парках розкинувшись на траві. Це в Європі, але не в Харкові.

"По газонах не ходити" - такі таблички в саду Шевченка з'явилися після реконструкції. Що буде, якщо порушити цю заборону - вже відчули на собі харківські студенти. Рашид Бівалов розповідає, його товариш якось вирішив на травичці попрацювати з леп-топом.

Рашид Бівалов, активіст організації "Українські студенти за свободу":

До нього одразу, одразу підійшли охоронці, почали з'ясовувати, добре, що там було дуже багато людей навколо, тому що ми знаємо, як діють охоронці, одразу починають бити, заводити в якісь кімнати, і розбиратися з людиною. Одразу попросив викликати поліцію, охоронці на це не реагували, і не хотіли викликати.

Тоді студенту вдалося викликати поліцію, і уникнути розборок із охоронцями сам на сам. А ось ці забої показує інший студент, з яким "поговорили" охоронці парку цієї п'ятниці.

Сергій Шигида, студент:

У меня разбита голова, то, что у меня разбит подбородок, то, что у меня на спине синяки есть, у меня сейчас шишка спала, но полголовы было опухшей. Висок, и с этой стороны челюсть.

Хлопець розповідає, як зі своєю дівчиною гуляли садом, потім подрузі стало зле, і вони добігли до туалету. Охоронці вибили двері вбиральні й стали витягати дівчину.

Діана Бріль студентка:

Меня начали силой вытаскивать из кабинки. Меня тащили, а этот момент он меня пиханул в живот.

Обурені студенти вийшли на акцію протесту із плакатами "Парк - не зона". Один зі студентів показує, як він хотів посидіти біля дуба.

Десь хвилин 20 я зміг спокійно пролежати, а потім підійшли ось такі, як ось цей пан, що нас підходить.

Молодые люди, охрана общественного порядка. Будь ласка, з газона сойдите, в парке Шевченка по газонам не ходят. - А чому, який закон порушує людина. - В парке Шевченко есть отакие плакаты на входе. - Але плакат - це не закон. - Ну я понимаю. Понимаете, все вопросы к "Зеленбуду".

Студенти все ж зайшли на газони. Та посиділи недовго. Ввімкнули полив.

Охоронну фірму найняла мерія. Та в міськраді коментувати дії охоронців відмовилися. В керівництві самої фірми кажуть - розберуться.

Олег Черкашин, заступник директора охоронної фірми:

Если мы говорим о том, что это не делается, мы будем как-то эту ситуацию сгладить, я вас уверяю - нет.

Правозахисники ж кажуть: застосовувати силу - охоронці не мають права.

Віталій Саламаха, правозахисник:

Щоби вони не робили в цій кабінці, застосування настільки грубої фізичної сили воно, по-перше, нерегламентоване ні законом про охоронну діяльність, ні врегульовано взагалі їх діяльністю. У випадку виявлення правопорушення працівники даної охоронної фірми повинні негайно повідомити спецпідрозділ поліції.

Після побиття студентів політеху у поліції порушили кримінальне провадження за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Студенти ж кажуть - будуть домагатися, щоб винні в побитті їх однокурсника були покарані.