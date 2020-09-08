Лукашенко рассказал, почему Колесникова "пыталась бежать" в Украину [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова пыталась бежать в Украину к своей сестре. Об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко. Сегодня, 8 сентября, белорусский президент дал большое интервью телеканалам "Россия-1", "Первый" и RT.
Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно.
Напомним, что Погранкомитет Беларуси подтвердил, что Мария Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе, а двое ее соратников Антон Родненков и Иван Кравцов выехали на подконтрольную Киеву территорию. В ведомстве уточнили, что уже после прохождения контроля Колесникову "выпихнули" из машины.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить в Украину насильно, но она сама помешала этому. При попытке депортации политик порвала свой паспорт.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Лукашенко поедет в Россию.
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