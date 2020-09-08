Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, среди которых наиболее ощутимы эпидемия коронавируса и вооруженная агрессия России против Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время совещания о состоянии системы высшего образования.

По словам секретаря СНБО, анализ системы высшего образования, осуществленный с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА", позволяет говорить о наличии системного кризиса, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины.

Мы должны понимать, что ситуация за несколько лет может стать критической. Система высшего образования не может просто выдавать дипломы, мы должны ориентироваться на ключевые отрасли, которые будут определять наше будущее.

Данилов заявил о выявленных диспропорциях среди учреждений высшего и профессионального образования, разрыв между системой образования и производством, а также ориентацию системы образования на подготовку специалистов для технологически устаревших отраслей производства.

Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, стоящих перед государством, среди которых наиболее ощутимы эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ.

Секретарь СНБО отметил необходимость подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда в долгосрочной перспективе с акцентом на развитие инновационных секторов экономики.

Выход из кризиса возможен только путем глубокого реформирования системы образования, и это необходимо осуществлять в контексте совершенствования государственной политики инновационного развития Украины. Мы должны визуализировать все процессы, происходящие в системе образования, и дать обществу четкую картину того, как человеку получить востребованную в современном мире образование и, самое главное, достойную работу.

Во время совещания участники отметили необходимость:

пересмотра подходов к формированию государственного заказа с учетом долгосрочной экономической стратегии государства и возможностей трудоустройства выпускников;

изменения системы лицензирования учреждений профессионально-технического и высшего образования;

развития концепции дуального образования;

постоянного глубинного мониторинга рынка труда;

разработки карьерной карты по специальностям;

реализации концепции обучения в течение всей жизни.

Напомним, что ранее секретарь СНБО заявил, что "мы наблюдаем за первой мировой биологической войной".

Ранее "Подробности" писали о самых популярных у абитуриентов специальностях и ВУЗах в 2020 году.