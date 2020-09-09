У Кропивницькому "закінчилися" анестезіологи у ковід-відділенні [ Редактировать ]
У Кропивницькому для відділення, де лікують хворих на коронавірус, бракує лікарів-анестезіологів. Госпітальною базою для інфікованих визначили Центральну міську лікарню. Її готують до другої хвилі епідемії - ремонтують відділення інтенсивної терапії.
Загалом у закладі 125 інфекційних ліжок. Головною проблемою залишається брак фахівців - наразі шукають щонайменше трьох анестезіологів і навіть готові забезпечити їх житлом.
Оксана Макарук, начальник управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради:
Дуже складно знайти професіональних лікарів, перш за все це лікарі анестезіологи, які б забезпечили надання медичної допомоги саме в цьому відділенні, враховуючи максимальну кількість пацієнтів з ковід, а було в квітні місяці 101 пацієнт в стаціонарі, враховуючи що зараз іде збільшення, ми маємо пересторогу, що буде нехватка медичних кадрів.
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