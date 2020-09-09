У Кропивницькому для відділення, де лікують хворих на коронавірус, бракує лікарів-анестезіологів. Госпітальною базою для інфікованих визначили Центральну міську лікарню. Її готують до другої хвилі епідемії - ремонтують відділення інтенсивної терапії.

Загалом у закладі 125 інфекційних ліжок. Головною проблемою залишається брак фахівців - наразі шукають щонайменше трьох анестезіологів і навіть готові забезпечити їх житлом.

Оксана Макарук, начальник управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради: