Військові Росії та Сербії прибудуть до Білорусі на навчання [ Редактировать ]
У Білорусь прибудуть військові з Росії та Сербії. Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони країни.
Тактичне навчання "Слов'янське братство-2020" відбудеться на Брестському полігоні під керівництвом командувача силами спеціальних операцій Збройних сил Білорусі.
Мета вишколу - відпрацювати техніки боротьби з тероризмом. Такі тренування проводять щороку на територіях країн-учасниць. Торік військових приймала Сербія. Цьогорічні навчання в Білорусі триватимуть з 10 до 15 вересня.
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