Цьогорічні навчання в Білорусі триватимуть з 10 до 15 вересня

У Білорусь прибудуть військові з Росії та Сербії. Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони країни.

Тактичне навчання "Слов'янське братство-2020" відбудеться на Брестському полігоні під керівництвом командувача силами спеціальних операцій Збройних сил Білорусі.

Мета вишколу - відпрацювати техніки боротьби з тероризмом. Такі тренування проводять щороку на територіях країн-учасниць. Торік військових приймала Сербія. Цьогорічні навчання в Білорусі триватимуть з 10 до 15 вересня.