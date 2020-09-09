США рассматривают введение санкций против белорусских чиновников [ Редактировать ]
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси. Речь идет о белорусских чиновниках, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям. Об этом заявляет Госдепартамент США.
В сообщении осуждаются попытки выслать из страны членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также похищение Марии Колесниковой. Также высказывается возмущение насчет продолжения насилия против протестующих и растущего количества сообщений о похищениях людей.
"США вместе с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целенаправленные санкции для повышения ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессиям в Беларуси. Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности Марии Колесниковой и всех несправедливо задержанных", - сказано в заявлении Госдепа.
Ранее в США отреагировали на изгнание белорусских оппозиционеров.
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