В Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа, есть жертвы [ Редактировать ]
Полиция сообщила, что в Киеве произошел взрыв автоцистерны на одном из предприятий, что находится на улице Вискозной. В результате этого погиб человек и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По данным полиции, взрыв произошел в результате проведения сварочных работ. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями.
В пресс-службе отмечают, что собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому происшествию будет дана правовая квалификация.
Ранее мы писали, что в центре Тбилиси прогремел взрыв.
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